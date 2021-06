In weiten Teilen West- und Süddeutschlands werden am Freitag schwere Gewitter und begleitende Unwetter erwartet. Betroffen seien Teile der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Erwartet würden Überflutungen von Kellern, Überschwemmungen von Straßen sowie Erdrutsche.

Örtlich seien Blitzschäden und lokal auch größere Hagelansammlungen möglich. Die Warnung gilt vorerst bis in die Nacht zu Samstag. Während in der Osthälfte Deutschlands die Luftmasse sehr warm und trocken ist, ist in den Westen deutlich feuchtere Luft eingedrungen. Diese setzt sich heute auch zunehmend Richtung Osten durch.



