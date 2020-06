Schulen sollen nach Sommerferien wieder komplett öffnen

Die Schulen in Deutschland sollen nach den Sommerferien wieder komplett öffnen. Darauf einigten sich die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin am Mittwoch. "Die Länder streben an, bei gleichbleibend positivem Infektionsgeschehen spätestens nach den Sommerferien in den schulischen Regelbetrieb auf der Grundlage von Schutz- und Hygienekonzepten zurückzukehren", heißt es im vorläufigem Ergebnisprotokoll der Sitzung, das der dts Nachrichtenagentur vorliegt.

"Zeitnah soll auch von der Notbetreuung zu einem möglichst vollständigen Regelbetrieb der Kinderbetreuungsangebote zurückgekehrt werden", heißt es weiter. Die positive Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens in den letzten Wochen lasse dies zu.



