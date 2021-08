Scholz würde sich über Nahles-Rückkehr freuen

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz stünde einer Rückkehr der früheren SPD-Chefin Andrea Nahles in politische Ämter positiv gegenüber. "Wenn Andrea Nahles für sich irgendwann entscheidet, dass sie wieder in die Politik gehen möchte, dann würden sich viele sehr freuen. Dazu gehöre auch ich", sagte er der "Süddeutschen Zeitung" (Freitagausgabe).

Nahles, die als enge Vertraute von Scholz gilt, hatte die Partei nach der Wahlniederlage 2017 wieder aufrichten wollen, scheiterte aber auch an innerparteilichen Widerständen. 2019 gab sie alle politischen Ämter auf. Scholz sagte, in der Politik sei es für Frauen unverändert schwieriger. "Sie müssen mit anderen Widerständen rechnen als Männer. Das ist so, und das ärgert mich. Wir haben noch einen langen Weg vor uns." Sollte er Kanzler werden, sei Gleichstellung "ein wichtiges Ziel, das ich erreichen will". Deshalb wolle er eine Bundesregierung bilden, "die aus mindestens gleich vielen Frauen wie Männern" besteht. "Und das soll sich möglichst auf allen Ebenen fortsetzen." Als Bundesminister der Finanzen hatte Scholz 2018 die wichtigsten Positionen in seinem Ministerium noch mit Männern besetzt.



