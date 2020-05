Schleswig-Holstein will Schulen weiter öffnen

Schleswig-Holstein will ganze Klassen kurz vor den Sommerferien wieder in die Schulen zurückholen. "Die Schulschließungen sind mir als Bildungsministerin schwer gefallen, aber sie waren geboten, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Nun ist es aber mit Blick auf die Chancengerechtigkeit und auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig, allmählich wieder in den Normalzustand zurückzufinden", sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).

Man wolle, dass alle Lehrkräfte ihre Schüler vor den Ferien noch einmal sehen, auch um Übergänge in die Lernangebote zu schaffen, die man in den Sommerferien bereitstelle. "Auch die persönliche Zeugnisübergabe ist wichtig, um den Schülern einen Abschluss des Schuljahres zu bieten und die letzten Wochen verarbeiten zu können." Das Land plant, die Grundschüler der Klassen eins bis vier ab dem 8. Juni im Klassenverband zurückzuholen. "Außerdem wollen wir die Schüler aller Jahrgangsstufen ab dem 22. Juni, der letzten Woche vor den Ferien, wieder tageweise im Klassenverband in die Schulen zurückholen, auch wenn das nicht heißt, dass alle Schüler einer Schule gleichzeitig präsent sein können", sagte Prien. Dazu würden "an den Grundschulen umfassende Hygienemaßnahmen getroffen, die Abstandsregeln werden aber gelockert, da sonst ein regulärer Schulbetrieb nicht möglich wäre". Es werde feste Lerngruppen an den Schulen geben, die zusammen unterrichtet werden – auch nur von einer Lehrkraft. "Ein Rumtoben auf den Schulhöfen wird nicht stattfinden. Wir treffen weiter schwierige Abwägungen, wollen aber den mutigen Öffnungsschritt gehen und glauben, es ist ein vertretbarer Weg, der vor allem den Schülern zu Gute kommt", so Prien.



