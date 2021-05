Scheuer fürchtet beschränkte Reisefreiheit durch Bahn-Tarifstreit

Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL warnt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vor Behinderungen und Blockaden der Reisefreiheit durch mögliche Streiks. "An diesem Pfingsten sehen wir endlich wieder mehr Bahnreisende", sagte Scheuer der "Bild am Sonntag". Er appelliere an die Verantwortlichen, "jetzt Wege zu finden, dass die langersehnte Freiheit nicht durch einen harten Arbeitskampf gleich wieder behindert oder sogar blockiert wird".

Die Bahn sei trotz Corona und Lockdown immer weitergefahren und wurde nicht zum Stillstand gebracht. "Was der Lockdown nicht geschafft hat, darf durch einen Arbeitskampf jetzt nicht passieren", so der Verkehrsminister.



