Schauspielerin Josefine Preuß sucht das Glück in sich selbst. "Du musst in dir selbst nachgucken und das Glück innen suchen", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). "Das ist ein stetiger Lernprozess, der nicht aufhört."

Besonders glücklich mache sie es, wenn sie einfach mal die elektronischen Geräte ausschaltet. "Das habe ich in den letzten Monaten immer wieder getan, weil ich keinen Bock auf die ständige Panikmache hatte. Ich bin viel in der Natur unterwegs, gehe lange in den Wald und umarme einen Baum. Und alles ist wieder gut", sagte die 35-Jährige. Genervt fühlt sie sich von Sprachnachrichten, was ihre Freunde aber wüssten. "Ich will nicht eure Stimmen in jeglicher Situation hören, schon gar nicht am Montagmorgen. Schreibt mir oder ruft mich an - ab elf Uhr. Emojis benutze ich schon auch - den Kackhaufen zum Beispiel, aber nur ganz selten."



