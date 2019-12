Der Schauspieler Jan Fedder ist tot. Er starb am Montag im Alter von 64 Jahren, sagte eine Polizeisprecherin "Bild-Online". Am bekanntesten war Fedder für die Rolle des Polizisten "Dirk Matthies" in der ARD-Serie "Großstadtrevier", die er seit den 1990er Jahren spielte.

Deswegen hatte er auch den Titel des "Ehrenkommissars" der Polizei Hamburg inne. Sein Markenzeichen als Schauspieler war auch darüber hinaus die Darstellung norddeutscher Charaktere. Erst dieses Jahr hatte er in einem Interview gesagt, dass er seit Längerem auf einen Rollstuhl angewiesen sei.



