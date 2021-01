Schalke spielt im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Wolfsburg

Im Achtelfinale des DFB-Pokals spielt der kriselnde FC Schalke 04 auswärts gegen den VfL Wolfsburg. Das ergab die Auslosung der Spielpaare am Sonntagabend. Die weiteren ausgelosten Begegnungen: Jahn Regensburg - 1. FC Köln, VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen - SpVgg Greuther Fürth, RB Leipzig - VfL Bochum, Borussia Dortmund - SC Paderborn 07. Zwei Teilnehmer des Achtelfinales stehen noch nicht fest: Rot-Weiss Essen wird zu Hause auf den Sieger der Partie Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt treffen, während der SV Darmstadt 98 auswärts gegen Bayern München oder Holstein Kiel spielt.

Die Loskugeln wurden vom ehemaligen Skispringer Sven Hannawald gezogen, Ziehungsleiter war DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Die Achtelfinalspiele finden am 2. und 3. Februar statt, das Viertelfinale am 2. und 3. März. Nach dem Halbfinale am 1. und 2. Mai soll das Finale im Berliner Olympiastadion am 13. Mai ausgespielt werden.



© dts Nachrichtenagentur