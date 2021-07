Sachsen-Anhalt sagt Beteiligung an Aufbaufonds zu

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die Beteiligung seines Landes an einem milliardenschweren Aufbaufonds für die von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen zugesichert. "Sachsen-Anhalt wird sich solidarisch an den finanziellen Herausforderungen durch einen Aufbaufonds beteiligen", sagte er der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). "Dieselbe Solidarität hat Sachsen-Anhalt ja auch im Jahr 2013 vom Bund und den Bundesländern erfahren", so der amtierende Bundesratspräsident.

Er hoffe, dass sich auch die anderen Länder anschließen.



