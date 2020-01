Auf einer Landstraße im saarländischen Landkreis St. Wendel ist am Samstag ein 67-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war am Vormittag auf der L 147 im Bereich einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Kraftomnibus kollidiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer des Busses wollte demnach noch ausweichen, konnte jedoch einen seitlichen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Der Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus nach St. Wendel eingeliefert, wo er wenig später verstarb. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten zunächst noch an.



