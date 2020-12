Rotes Kreuz verzeichnet deutlichen Spendenzuwachs

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wird nach Angaben seiner Präsidentin Gerda Hasselfeldt im Corona-Jahr einen erheblichen Spendenzuwachs verzeichnen. "Die Spendenbereitschaft ist dieses Jahr noch größer geworden. Wir werden voraussichtlich knapp 50 Millionen Euro an Spenden erhalten", sagte Hasselfeldt der "Saarbrücker Zeitung".

2019 waren es noch etwas über 30 Millionen Euro. "Das ist ein großer Sprung", so Hasselfeldt. "Viele Menschen wollen anderen helfen. Das erfreut mich sehr." Dass es Bürger gebe, die das Coronavirus ignorieren, "wirkt sich nicht negativ aus". Hasselfeldt sagte weiter, dass das Geld konkreten Projekten an der Basis und hilfsbedürftigen Menschen zugute komme. So unterstütze das DRK Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien, damit sie beim Homeschooling nicht abgehängt würden. Auch helfe man Menschen mit Behinderung, damit sie besser durch die Krise kämen.



