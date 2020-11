RKI meldet überschreiten der Millionenmarke - Wieder viele Tote

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Freitagmorgen ein Überschreiten der Millionenmarke bei den Corona-Infektionen gemeldet. Insgesamt gibt es in Deutschland nun 1.006.394 positive Test, binnen 24 Stunden kamen 22.806 hinzu. Der Tagesanstieg war damit 158 Fälle oder 3,6 Prozent niedriger als am Freitagmorgen vor einer Woche.

Außerdem meldete das RKI nun 426 Tote binnen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Virus, ein neuer Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Erst am Mittwoch war die bisherige Höchstmarke mit 410 Corona-Toten innerhalb eines Tages markiert worden. Dabei ist aber stets unklar, ob sich die Todesfälle wegen oder nur mit dem Virus ereignen. Auf den Intensivstationen wurden unterdessen am frühen Freitagmorgen 3.812 Covid-19-Patienten intensiv behandelt, 15 mehr als 24 Stunden zuvor, aber 25 weniger als am Abend.



© dts Nachrichtenagentur