RKI meldet 12.892 Corona-Neuinfektionen - Viele Tote

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Dienstagmorgen 12.892 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 34,0 Prozent weniger als am Dienstagmorgen vor einer Woche, als durch das RKI 19.528 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet worden waren. Außerdem meldete das RKI nun 852 Tote binnen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Virus.

Durch die Weihnachtsfeiertage in der vergangenen Woche und den anstehenden Jahreswechsel ist die tatsächliche Aussagekraft der Statistik allerdings weiter unklar. Stabiler sind unterdessen weiterhin die Angaben aus den Krankenhäusern, die verpflichtet sind, kontinuierliche Meldungen zu machen: Auf den Intensivstationen wurden am frühen Dienstagmorgen 5.582 Covid-19-Patienten intensiv behandelt, 18 Fälle mehr innerhalb von gut 24 Stunden.



