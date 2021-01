RKI meldet 12.321 Corona-Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstagmorgen 12.321 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 25 Prozent oder 4.096 Fälle weniger als am Samstagmorgen vor einer Woche, als 16.417 Neuinfektionen binnen eines Tages offiziell veröffentlicht worden waren. Insgesamt geht das Institut derzeit von rund 236.800 aktiven Corona-Fällen mit Nachweis aus, das sind etwa 38.900 weniger als vor einer Woche.

Die Dunkelziffer ist unbekannt, nach Meinung unterschiedlicher Experten könnte sie doppelt oder bis zu sieben Mal so hoch sein. Außerdem meldete das RKI nun 794 Tote binnen 24 Stunden in Zusammenhang mit dem Virus. Innerhalb der letzten sieben Tage waren es 5.025 Todesfälle, entsprechend durchschnittlich 718 Todesfällen pro Tag. Am Vortag lag dieser Wert bei durchschnittlich 730 Corona-Toten innerhalb der letzten sieben Tage. Auf den Intensivstationen wurden unterdessen am frühen Samstagmorgen 4.335 Covid-19-Patienten intensiv behandelt. Am Freitagmittag waren es 4.375.



© dts Nachrichtenagentur