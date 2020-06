Im rheinland-pfälzischen Pirmasens ist in der Nacht zum Sonntag ein Betrunkener in eine Menschengruppe gefahren und hat dabei einen 39-Jährigen getötet. Sechs weitere Menschen im Alter von 30 bis 47 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Der 51-jährige Unfallfahrer hatte mit seinem Pkw eine Straße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren und war schließlich in die vor einer Gaststätte wartende Personengruppe gefahren.

Die Beamten stellten im Anschluss fest, dass er mit knapp 2,00 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugenaussagen zufolge war es bereits kurze Zeit vor dem tödlichen Vorfall durch den 51-Jährigen im Nahbereich zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die weiteren Ermittlungen dauerten zunächst noch an.



