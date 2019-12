Auf der Bundesstraße 428 in Rheinland-Pfalz ist am Mittwochmittag ein 67-jähriger Pkw-Fahrer nach einer Kollision mit einem Lkw ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei in Bad Kreuznach am frühen Nachmittag mit. Die B 428 war wegen der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen über eine Stunde gesperrt.

Der Pkw-Fahrer kam aus Richtung Hackenheim und geriet gegen 12:30 Uhr in Fahrtrichtung Frei-Laubersheim in die Gegenfahrbahn. Die Gründe dafür sind bisher unbekannt. Der 67-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.



