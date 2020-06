Bei dem am Donnerstagmorgen in Regensburg auf offener Straße getöteten Mann handelt es sich um einen 57-Jährigen. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, gekommen, in deren Zusammenhang mindestens ein Schuss abgeben wurde, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit. Der 57-Jährige war vor Ort mit Schussverletzungen tot aufgefunden worden.

Die Beamten nahmen in Tatortnähe einen 55-jährigen Tatverdächtiger fest, bei dem eine Schusswaffe sichergestellt wurde. Die Hintergründe und das Motiv zur Tat waren zunächst noch unklar. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft übernahmen die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Eine Obduktion wurde angeordnet. Das Bayerische Landeskriminalamt wurde zur Ermittlungsunterstützung hinzugezogen.



© dts Nachrichtenagentur