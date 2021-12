Razzia nach Mordplänen gegen Sachsens Ministerpräsident

Nach den in einer Telegram-Chatgruppe geäußerten Mordplänen gegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sind die Behörden gegen mehrere Tatverdächtige vorgegangen. In Dresden laufe ein entsprechender Polizeieinsatz des LKA Sachsen unter Beteiligung des Spezialeinsatzkommandos, teilte die Polizei am Mittwoch über Twitter mit. Es würden mehrere Objekte durchsucht.

Das sächsische Innenministerium teilte unterdessen mit, dass die sogenannte "Soko Rex" des Landeskriminalamts nach den kolportierten Mordplänen gegen Mitglieder der Staatsregierung in Telegram-Gruppen Tatverdächtige ermittelt habe. Die Durchsuchungsbeschlüsse der Generalstaatsanwaltschaft Dresden würden nun umgesetzt. Die Mordpläne waren durch einen Bericht der ZDF-Sendung "Frontal" bekannt geworden. Das Polizeiliche Terrorismus- und Abwehrzentrum (PTAZ) leitet die Ermittlungen zu dem Fall.



