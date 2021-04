Der US-Rapper DMX ist tot. Er starb im Alter von 50 Jahren in einem New Yorker Krankenhaus, berichten mehrere US-Medien am Freitag übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie. Der Künstler, der unter bürgerlichem Namen Earl Simmons hieß, war 1998 mit seinem Debüt-Album "It’s Dark and Hell Is Hot" direkt erfolgreich und erreichte Platz eins der Billboard-Charts.

Auch seine Folgealben erreichten zahlreiche Chart-Platzierungen und verkauften sich mehrere Millionen mal. Sein letztes Album "Undisputed" erschien 2012. Sein Künstlername DMX war die Kurzform für Dark Man X und er besuchte mit Musik-Größen wie Jay-Z, Busta Rhymes und Biggie Smalls dieselbe Schule.



