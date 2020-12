Putin gratuliert Biden zum Wahlsieg

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Joe Biden zur Wahl zum US-Präsidenten gratuliert. Das teilte der Kreml am Dienstag mit. Der Staatschef machte demnach in einem Schreiben an Biden deutlich, dass er zu einer Zusammenarbeit bereit sei.

Er sei überzeugt davon, gemeinsam mit den USA viele Probleme und Herausforderungen in der Welt trotz Meinungsverschiedenheiten lösen zu können, so Putin. Zuvor war Biden auch formal zum nächsten US-Präsidenten gewählt worden. Bei der Stimmabgabe durch die Wahlleute überschritt er am Montag die notwendige Mehrheit von 270 Stimmen. Offiziell wird das Ergebnis aus der Wahlversammlung erst am 6. Januar verkündet, genau zwei Wochen später ist die Vereidigung und Amtsübergabe. Der scheidende Präsident Donald Trump will die Niederlage unterdessen weiterhin nicht anerkennen - er spricht weiter von Wahlbetrug.



