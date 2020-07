Der Philosoph und Publizist Richard David Precht hat keine Lust mehr auf Geisterspiele. Ohne Zuschauer sei Fußball "so berauschend wie alkoholfreies Bier - aus einem Event wird ein Computerspiel", sagte Precht dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstagausgabe). Fußball sei "sicher die öffentliche Veranstaltung, die am schmerzlichsten vermisst wird".

Die neue Fußball-Bundesliga-Saison startet am 18. September, wie die DFL am Freitag mitteilte. In der Notsituation findet Precht es grundsätzlich richtig, dass der Staat dazu übergegangen sei, die Grundrechte einzuschränken. Das gehe der überwiegenden Mehrheit der Deutschen nicht anders: "Es ist doch zum Beispiel interessant, dass die Politiker, die am rigorosesten auf Corona reagieren, die mit Abstand höchsten Zustimmungswerte erreichen."



