Positivrate weiter rückläufig

Der Anteil der positiven Corona-Tests in Deutschland ist weiter rückläufig. Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren in der zurückliegenden Kalenderwoche 6,7 Prozent aller durchgeführten Tests positiv, in der Vorwoche waren es 7,9 Prozent. Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen rund 844.000 PCR-Tests durchgeführt, zwei Prozent weniger als in der Vorwoche.

Die Kapazität der 179 an der Datenanalyse teilnehmenden Labore wurde damit zu 42 Prozent ausgelastet. Der Verband warnte trotz der weiter sinkenden Positivrate vor einer Vernachlässigung der bekannten Corona-Regeln. "Für eine ausreichend hohe Impfquote benötigen wir weiterhin eine große Zahl an geimpften Personen, damit sich die Bevölkerung insgesamt vor Corona schützen zu kann", sagte der ALM-Vorsitzende Michael Müller. "Deshalb ist jeder Einzelne nach wie vor gefragt, auf die eigene Gesundheit und die der Mitmenschen zu achten."



© dts Nachrichtenagentur