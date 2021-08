Der Anteil der positiven Corona-Tests ist die siebte Woche in Folge angestiegen. Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren in der zurückliegenden Kalenderwoche 8,1 Prozent aller durchgeführten Tests positiv, in der Vorwoche waren es 6,2 Prozent. Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen rund 616.000 PCR-Tests durchgeführt, 22 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Die Kapazität der Labore wurde damit zu 32 Prozent ausgelastet, teilte ALM am Dienstag mit. "Die vierte Welle der Corona-Pandemie ist da und breitet sich zunehmend aus", sagte Verbandschef Michael Müller am Dienstag. Eine Rolle spielten dabei Faktoren wie Reisen, die leichtere Übertragbarkeit der jetzt in Deutschland ganz überwiegend übertragenen Delta-Variante und die zunehmenden Kontakte.



