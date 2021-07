Der Anteil der positiven Corona-Tests in Deutschland steigt weiter. Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren in der zurückliegenden Kalenderwoche 2,4 Prozent aller durchgeführten PCR-Tests positiv, in der Vorwoche waren es 1,7 Prozent. Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen rund 520.000 PCR-Tests durchgeführt, gut 10.000 weniger als eine Woche zuvor.

Die Kapazität der an die Erhebung angeschlossenen Labore beträgt aktuell knapp zwei Millionen Corona-Tests pro Woche, teilte ALM am Dienstag mit. Die Auslastung lag in der vergangenen Woche bei 26 Prozent. Die Delta-Variante wurde laut Laborverband am häufigsten nachgewiesen. Ihr Anteil lag in der vergangenen Woche bei circa 89 Prozent der positiven Befunde in der ALM-Datenerhebung.



