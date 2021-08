"Politbarometer": Scholz und SPD immer beliebter

Die SPD und ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz werden im ZDF-"Politbarometer" immer beliebter. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union demnach nur noch auf 26 Prozent, das sind zwei Punkte weniger als bei der letzten Erhebung vor zwei Wochen. Die Grünen verlieren laut Umfrage ebenfalls und kämen auf 19 Prozent (-2 Prozent).

Die SPD verbessert sich in der Umfrage um drei Punkte auf 19 Prozent. Die FDP würde 11 Prozent erreichen (+1 Prozent). Die anderen Parteien bleiben unverändert: AfD 11 Prozent, Linke 7 Prozent und kleinere Parteien kommen zusammen auf 7 Prozent. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz enteilt in der Wählergunst seiner Konkurrenz. Laut ZDF-"Politbarometer" würden ihn 44 Prozent der Befragten am liebsten als Kanzler sehen (+10 Prozent), gefolgt von Armin Laschet, der nur noch 21 Prozent auf sich vereinen würde (-8 Prozent), Grünen-Chefin Annalena Baerbock käme auf 16 Prozent (-4 Prozent).



© dts Nachrichtenagentur