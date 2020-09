Polen kritisiert Deutschlands Festhalten an Nord Stream 2

In Polen kritisieren Regierung und Opposition in ungewohnter Einigkeit das bisherige Festhalten an der Gaspipeline Nord Stream 2. Der stellvertretende Außenminister Polens, Pawel Jablonski, sprach in der "Welt" (Dienstagausgabe) von einer "Gefahr für die Energiesicherheit nicht nur für die Ukraine oder Polen, sondern für die gesamte EU." Die Vergiftung Nawalnys sieht er als jüngstes in einer Reihe von Ereignissen, die beweisen würden, dass Russland kein verlässlicher Partner sei. Die Beteiligung von Unternehmern aus der EU an dem Projekt bezeichnete Jablonski als "Verantwortungslosigkeit" und "Kurzsichtigkeit".

Auch Angehörige der Opposition in Polen blicken kritisch auf die Pipeline. "Wir sehen in dem Projekt eine Fortführung der Energieabhängigkeit Europas von Lieferungen aus Russland", sagte Tomasz Siemoniak, Spitzenpolitiker der größten Oppositionspartei Bürgerplattform (PO), der "Welt". Siemoniak war im Jahr 2015 Verteidigungsminister und stellvertretender Premierminister. "Es lohnt sich, im Forum der EU offen über die Bedürfnisse und Interessen Europas im Bereich der Rohstoffe zu diskutieren, um gemeinsame Lösungen zu finden", so Siemoniak weiter.



