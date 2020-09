Der langjährige Nationalspieler Per Mertesacker wird neuer Fußballexperte des ZDF. Das teilte der Sender am Montag mit. Sein erster Einsatz soll demnach am Donnerstag beim Nations-League-Spiel Deutschland gegen Spanien in Stuttgart sein. Mertesacker soll außerdem Spiele der Fußball-Bundesliga analysieren und bei der ins kommende Jahr verschobenen Fußball-Europameisterschaft im Einsatz sein.

"Per Mertesacker ist ein ausgezeichneter Kenner des nationalen und internationalen Fußballs", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. "Er ist kompetent, authentisch und passt mit seiner gradlinigen Art ideal zum ZDF-Sport." Der Weltmeister von 2014 löst Oliver Kahn ab, der zuletzt nach zwölf Jahren als ZDF-Fußballexperte aufgehört hatte.



© dts Nachrichtenagentur