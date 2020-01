In der Nähe der iranischen Hauptstadt Teheran ist am Mittwoch ein ukrainisches Passagierflugzeug abgestürzt. Alle 176 Personen an Bord seien dabei ums Leben gekommen, berichten iranische Medien unter Berufung auf Behördenangaben. Demnach handelt es sich um 167 Passagiere und neun Crew-Mitglieder.

Der Absturz der Boeing 737 ereignete sich gegen 05:00 Uhr Ortszeit (02:30 Uhr deutscher Zeit) nahe der Stadt Parand in der Provinz Teheran kurz nach dem Start vom Teheraner Imam-Chomeini-Flughafen. Die Maschine war auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Die Behörden gehen von einem technischen Defekt als Ursache des Unglücks aus.



