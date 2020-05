Die Online-Transaktionen in Deutschland legen während der Coronakrise deutlich zu. Seit Ende März 2020 sind wöchentlich Anstiege im zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Der Beginn des Anstiegs fällt demnach zeitlich mit dem Beginn der erweiterten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die am 23. März in Kraft traten, zusammen.

In der 18. Kalenderwoche (27. April bis 3. Mai 2020) lagen die Online-Transaktionen um über 50 Prozent höher als in der Vorjahreswoche, so die Statistiker.



© dts Nachrichtenagentur