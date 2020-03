Offiziell: Georg Bätzing neuer Vorsitzender der Bischofskonferenz

Limburgs Bischof Georg Bätzing ist zum neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) gewählt worden. Er erhielt am Dienstag bei der Frühjahrs-Vollversammlung der DBK in Mainz die nötige Mehrheit der Stimmen, teilte die Bischofskonferenz mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Er folgt damit auf Kardinal Reinhard Marx, der nicht für eine weitere Amtszeit kandidierte.

Der Bischof von Limburg wurde für sechs Jahre gewählt. Bätzing war im September 2016 zum Bischof von Limburg geweiht worden. In der DBK ist er Vorsitzender der Unterkommission für den Interreligiösen Dialog und Mitglied in der Kommission Weltkirche. Marx hatte sich im Vorfeld der Vollversammlung für einen Generationenwechsel an der Spitze der katholischen Kirche in Deutschland ausgesprochen. Die Deutsche Bischofskonferenz ist der Zusammenschluss der römisch-katholischen Bischöfe aller Diözesen in Deutschland. Marx war seit Februar 2008 ihr Vorsitzender. Die Frühjahrs-Vollversammlung geht noch bis Donnerstag.



© dts Nachrichtenagentur