Offiziell: Christian Gentner bleibt Union Berlin erhalten

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den Vertrag mit Mittelfeld-Routinier Christian Gentner verlängert. Das teilte der Verein am Freitag mit. "Ich habe mich sehr schnell in Berlin wohlgefühlt und wurde mit offenen Armen bei Union empfangen. Wir haben als Mannschaft eine starke erste Bundesligasaison gespielt und uns enorm weiterentwickelt", sagte der 34-Jährige.

Und weiter: "Für mich war klar, dass ich weiterhin professionell Fußball spielen möchte und ich freue mich, dass auch weiterhin für den 1. FC Union Berlin zu tun", so Gentner. Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball von Union Berlin, ist von den Qualitäten des langjährigen Stuttgarters weiterhin überzeugt: "Christian Gentner hat von Anfang an Verantwortung übernommen und seine enorme Erfahrung an seine Mitspieler weitergegeben. Mit seinen Leistungen und seiner Persönlichkeit hat er auf und neben dem Platz in der abgelaufenen Spielzeit eine enorm wichtige Rolle in unserer Mannschaft gespielt, deshalb freuen wir uns sehr, ihn auch in der neuen Saison in unseren Reihen zu wissen", sagte Ruhnert.



© dts Nachrichtenagentur