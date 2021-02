Österreich verschärft Grenzkontrollen nach Deutschland

Österreich verschärft ab Montag die Grenzkontrollen zu allen Nachbarländern - also auch nach Deutschland. Das teilte das Innenministerium in Wien am Sonntag mit. Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) habe dazu am frühen Nachmittag mit seinem deutschen Amtskollegen Horst Seehofer (CSU) telefoniert, hieß es.

Reisebewegungen sollen nach dem Willen der Österreicher auf das absolute Minimum reduziert werden. "Denn es gibt nur wenige Ausnahmen von Reisen, die wirklich unbedingt notwendig sind. Wir ziehen das Netz der Kontrollen an den Grenzen jetzt deutlich dichter und verschärfen damit den Kontrolldruck, um die Einhaltung der Covid-Maßnahmen zu überwachen". Schon bisher hatte Österreich die Grenzen nach Ungarn, Slowenien, Tschechien und in die Slowakei relativ streng kontrolliert. Die bisher nur stichprobenartig durchgeführten Kontrollen an den übrigen Grenzen, so auch der nach Deutschland, sollen nun intensiviert werden. Wer nach Österreich einreist, muss sofort eine zehntägige Quarantäne antreten.



