Ökonom Bert Rürup fordert geringere Rentenerhöhungen

Zur Bekämpfung der Altersarmut hat der Volkswirt Bert Rürup eine Reform des Rentensystems nach österreichischem Vorbild gefordert. "Menschen, die durchweg unterdurchschnittlich verdient haben, beziehen zumeist auch nur eine kürzere Zeit ihre Rente", sagte Rürup der "Bild" (Dienstagausgabe). "Will die Politik dagegen etwas unternehmen, empfiehlt sich ein Blick nach Österreich. Dort ist das Rentenniveau deutlich höher als bei uns, aber die jährlichen Rentenanpassungen sind durchweg geringer. Denn sie orientieren sich nur an der Inflationsrate und nicht - wie bei uns - an den Lohnerhöhungen", so Rürup weiter.

Diese Kombination aus einem höherem Rentenniveau beim Renteneintritt und geringeren jährlichen Anpassungen helfe gerade Menschen, die im Arbeitsleben nur unterdurchschnittlich verdient haben.



