NRW gibt Donnerstag Modellkommunen bekannt

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will trotz der von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) angestoßenen Diskussion um einen sogenannten Brückenlockdown am Donnerstag bekannt geben, welche Modellkommunen für ein digital gestütztes Pandemiemanagement ausgesucht wurden. Am Mittwoch werde sich zunächst der Corona-Expertenrat mit dem Projekt befassen, am Donnerstag werde der Minister dann die einzelnen Kommunen, deren Projekte und den weiteren Ablauf vorstellen, sagte ein Sprecher von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) der "Rheinischen Post". Bei der Bekanntgabe der Eckpunkte kurz vor Ostern hatte Pinkwart von bis zu acht denkbaren Kommunen gesprochen.





