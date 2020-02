In Essen ist am Samstag eine 81-Jährige mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens elf Menschen wurden dabei verletzt, drei davon schweben in Lebensgefahr. Drei weitere Personen sind schwer- und fünf leichtverletzt.

Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Frohnhausen an einer Straßenbahnhaltestelle. Fahrgäste stiegen gerade aus der Linie 109 aus, als sie von dem Auto erfasst wurden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.



© dts Nachrichtenagentur