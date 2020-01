Nordkorea will sich nicht mehr an Atomtest-Moratorium halten

Nordkorea will sich künftig nicht mehr an den Stopp von Atomversuchen und Tests von Interkontinentalraketen halten. Es gebe keinen Grund mehr, sich länger einseitig an die Verpflichtungen gebunden zu fühlen, sagte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch vor führenden Mitgliedern der herrschenden Partei. Zudem kündigte er an, dass die Welt in der nahen Zukunft eine "neue strategische Waffe erleben" werde.

Nordkorea könne nicht die eigene Sicherheit für wirtschaftliche Erfolge aufgeben, so Kim weiter. Wie stark das Land künftig auf "nukleare Abschreckung" setze, hänge von dem Verhalten der Vereinigten Staaten ab. Die Ankündigung Kims ist eine Reaktion auf die stockenden Atomgesprächen zwischen Pjöngjang und Washington. Eine Frist der Nordkoreaner zum Erreichen von Fortschritten war zuletzt ausgelaufen. Vor allem ging es bei der Forderung um eine Lockerung von internationalen Sanktionen.



© dts Nachrichtenagentur