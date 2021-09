Die Gas-Pipeline Nord Stream 2 ist fertig. Das teilte nach Angaben von russischen Medien der Gaskonzerns Gazprom am Freitag auf einer Betriebsversammlung mit. Um 8:45 Uhr Moskauer Zeit (7:45 Uhr deutscher Zeit) sei der Bau abgeschlossen worden.

Bereits am Montag war das letzte Rohstück angeschweißt worden. Die umstrittene Leitung verläuft von Wyborg in Russland nach Lubmin in Deutschland nahezu parallel zur bereits 2011 eingeweihten Pipeline Nord Stream 1. Die beiden neuen Stränge mit einer Länge von zusammen 2.460 Kilometern sollen 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr zusätzlich in das Gebiet der Europäischen Union leiten. Das Projekt ist seit Jahren ein Zankapfel. Befürworter erwarten eine bessere Versorgung und günstigere Gaspreise für Deutschland, Kritiker haben Umweltschutzbedenken und fürchten eine gewisse politische Abhängigkeit von Russland. Erst am Vortag forderte die Deutsche Umwelthilfe wieder einmal, dass die Leitung trotz Fertigstellung niemals in Betrieb genommen werden dürfe. Es handele sich um "das größte fossile Projekt Europas".



