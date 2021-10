Niedriger Erdgas-Füllstand bereitet Sorge

Der niedrige Füllstand der Erdgasspeicher macht der Politik Sorge. "Gazprom besitzt in Deutschland 25 Prozent der Speicherkapazitäten, und diese Speicher sind ziemlich leer und können auch nur noch teilweise bis zum Winter aufgefüllt werden", sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). "Bei einem milden Winter ist das nicht unbedingt ein Problem, wenn es aber im Februar noch einmal länger kalt wird, dann könnte es regional kalte Wohnungen geben und auch nicht für alle Gaskraftwerke dürfte genug Gas da sein."

Krischer vermutet, dass Russland Druck aufbauen will, um die Inbetriebnahme von Nordstream 2 herbeizuführen. "Es sieht so aus, dass Wladimir Putin Deutschland gerade vor eine Entscheidung stellt: Sofortige Inbetriebnahme der Erdgaspipeline Nord Stream 2, oder hohe Energiepreise kombiniert mit möglichen Versorgungsproblemen im Winter." Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft bestätigte den niedrigen Füllstand: "Aktuell sind die Speicher in Deutschland zu über 70 Prozent gefüllt. Auch in diesem Winter gilt: Wer mit Erdgas heizt, hat eine warme Wohnung."



