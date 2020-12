Neuer Rekord bei Geldautomaten-Sprengungen in Deutschland

Nie zuvor sind in Deutschland so viele Geldautomaten gesprengt worden wie in diesem Jahr. Das ergab eine Umfrage der "Welt am Sonntag" unter den Landeskriminalämtern. Demnach gab es bis zum 16. Dezember, dem Stichtag der Umfrage, 390 Sprengungen.

Damit ist bereits vor Weihnachten der bisherige Rekordwert aus dem Jahr 2018 übertroffen. Damals flog in Deutschland laut Bundeskriminalamt 369-mal ein Geldautomat in die Luft. Im Jahr 2019 war das bei 349 Automaten der Fall. Das Landeskriminalamt Sachsen machte als einziges Bundesland keine genauen Angaben, sprach für 2020 lediglich von Sprengungen im "einstelligen Bereich". Dabei führte auch in diesem Jahr längst nicht jede Sprengung zum Erfolg. In 160 Fällen kamen die Täter an das Bargeld, in 230 Fällen ging etwas schief. Spitzenreiter unter den Bundesländern ist 2020 laut der "Welt am Sonntag" erneut Nordrhein-Westfalen. Bis zum 16. Dezember wurden dort 174 Automaten gesprengt, im gesamten Jahr 2019 waren es 105. Auf den weiteren Plätzen folgen Niedersachsen (45), Baden-Württemberg (36) und Rheinland-Pfalz (34).



