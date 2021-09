Netflix-Chef Hastings würde gerne mit Merkel zusammenarbeiten

Aus Sicht von Netflix-Chef Reed Hastings ist die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine inspirierende Persönlichkeit - als mögliche Geschäftspartnerin oder auch als Serienvorbild. "Angela Merkel ist eine epochale Führungsfigur", sagte der Mitgründer und Co-CEO von Netflix dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe) und der "Wirtschaftswoche". So jemand sei für sein Unternehmen immer spannend, "wenn sie selbst denn an einer Zusammenarbeit Interesse hätte".

Tatsächlich hat Hastings bereits mit politischer Prominenz und dem Hochadel zusammengearbeitet. Netflix hat etwa Verträge mit Barack und Michelle Obama, aber auch mit Prinz Harry und Herzogin Meghan. Merkels politische Karriere könnte möglicherweise aber auch als Vorbild für eine Serie dienen, ließ sich der Netflix-Chef auf Spekulationen ein: "Angela Merkel hat als Führungsfigur eine ganze Epoche geprägt - dafür gebührt ihr eine Serie wie `The Crown`". Die Netflix-Serie "The Crown" fiktionalisiert die Regentschaft der britischen Königin Elisabeth II. Mit einer anderen Serie über Machtspiele hatte Netflix seinen ersten internationalen Hit gelandet: "House of Cards".



