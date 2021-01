Nawalnyjs Stabschef ruft zum Protest

Leonid Wolkow, der Stabschef des festgenommenen russischen Oppositionspolitikers Aleksej Nawalnyj, will seinem Chef die Freiheit durch Massendemonstrationen wiederbringen. "Straßenproteste sind in Russland das einzige Mittel, jemanden aus dem Gefängnis herauszubekommen", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS). Deshalb rufe seine Organisation für dieses Wochenende ihre Anhänger auf die Straßen.

Im August hatte Nawalnyj nur knapp einen Giftanschlag überlebt, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen fand danach Spuren eines russischen Militärkampfstoffs vom Typ Nowitschok in seinem Körper. Wolkow sagte dazu, in Russland seien Oppositionelle manchmal auch schon zweimal nacheinander vergiftet worden. "Deshalb ist der einzige Schutz für Aleksej maximale Sichtbarkeit und Unterstützung in der Bevölkerung."



