Das Flugzeug mit dem russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny ist am Samstagmorgen am Flughafen Berlin-Tegel gelandet. Er soll anschließend in der Charité behandelt werden. Der Gesundheitszustand Nawalnys ist unklar.

Nach Angaben von Unterstützern soll der Kreml-Kritiker vergiftet worden sein, russische Ärzte hatten dies bestritten. Zunächst war Nawalny dennoch für nicht transportfähig erklärt worden, schließlich wurde seine Ausreise nach Deutschland dann aber doch erlaubt.



