Naldo offen für Bundesliga-Rückkehr

Der brasilianische Abwehrspieler Naldo kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga gut vorstellen. Er sei dort dreizehneinhalb Jahre gewesen "und es wäre eine Ehre, in den vielen Stadien wieder zu spielen", sagte Naldo dem Fernsehsender "Sky Sport News". Sollte das als Spieler nicht mehr klappen, könne er sich auch eine anderweitige Aufgabe vorstellen.

"Es ist auf jeden Fall mein Wunsch, in der Fußball-Welt zu bleiben. Wenn ein Angebot kommt, dann würde ich gemeinsam mit meiner Familie entscheiden", sagte Naldo. Insbesondere nach Bremen zieht es ihn offenbar zurück. "Ich war sieben Jahre dort und wenn sie mich brauchen, bin ich immer für Werder verfügbar" Werder-Manager Frank Baumann soll eine Naldo-Rückkehr allerdings bereits abgelehnt haben. Zuletzt stand er bei der AS Monaco in der französischen Ligue 1 unter Vertrag.



© dts Nachrichtenagentur