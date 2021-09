Mützenich: Sondierungen noch diese Woche möglich

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hält Sondierungsgespräche über eine Ampel-Koalition noch in dieser Woche für möglich. "Grüne und FDP sind von uns eingeladen worden, mit uns - wenn sie wollen auch in dieser Woche bereits - Sondierungsgespräche zu führen", sagte er am Dienstag vor der ersten Fraktionssitzung nach der Bundestagswahl. Mit Blick auf die vor vier Jahren gescheiterten Jamaika-Verhandlungen fügte er hinzu: "Ich glaube, beide kleinen Parteien müsse sich klar darüber werden, dass das Schauspiel, was sie vor vier Jahren manchmal auf Balkonen absolviert haben, nicht den Aufgaben gerecht wird."

Umso mehr hoffe er, dass man schnell zueinanderfinde. Neben der SPD kommen auch die Fraktionen von Linken, Grünen und Union am Dienstag erstmals nach der Wahl zusammen. Die FDP hatte sich schon am Montag getroffen und den Parteivorsitzenden Christian Lindner als Fraktionschef wiedergewählt. Die AfD-Fraktion kommt erst am Mittwoch zusammen.



