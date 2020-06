Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll bis zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro steigen. Das geht aus einem Beschluss der Mindestlohnkommission hervor, der am Dienstagnachmittag veröffentlicht wurde. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.





© dts Nachrichtenagentur