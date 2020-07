Mike Frantz wechselt vom SC Freiburg zu Hannover 96

Mittelfeldroutinier Mike Frantz wechselt von Fußball-Bundesligist SC Freiburg zu Zweitligist Hannover 96. Das teilten die Niedersachsen am Mittwoch mit. "Mike ist ein gestandener Profi, der uns sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine gut tun wird. Er hat in seiner langen Karriere schon viel erlebt und wird in unserer Mannschaft auch in kritischen Situationen mit all seiner Erfahrung für Stabilität sorgen", sagte 96-Sportdirektor Gerhard Zuber zu der Verpflichtung.

Frantz kommt neben seinen 228 Erstligaeinsätzen auch auf 47 Spiele in der 2. Liga. "Ich hatte noch Vertrag in Freiburg, ein toller Verein in der Bundesliga mit tollen Teamkollegen. Für mich habe ich aber die Entscheidung getroffen, dass ich noch einmal etwas verändern will", sagte der 33-Jährige selbst zu dem Wechsel. Er sei schon zweimal aufgestiegen – in Nürnberg und in Freiburg. "Das möchte ich auch hier mit 96 schaffen", so Frantz.



