Metal-Band Helloween auf Platz 1 der Album-Charts

Die Metal-Band "Helloween" ist neu auf Platz eins der Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auch Platz zwei ist mit einem Neueinsteiger besetzt, allerdings ganz im Kontrast zum Spitzenreiter mit der Schweizer Schlagerband "Calimeros" und ihrem Album "Bahama Sunshine".

Platz drei geht ebenfalls an einen Neuling: die deutsche Hip-Hop/Trap-​Gruppe BHZ mit "Halb:vier". In den Single-Charts gibt es nicht so viele Neueinsteiger. Die beiden vordersten Plätze von vorheriger Woche werden getauscht: neue Nummer eins ist die vom Eurovision-Song-Contest bekannte italienische Rockband Måneskin mit "Beggin`", zweiter nun US-Pop-Sternchen Olivia Rodrigo mit "Good 4 U". Neu eingestiegen auf der Drei ist der Berliner Rapper Luciano mit "Schmetterling". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.



© dts Nachrichtenagentur