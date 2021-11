Merkel wünscht sich Songs von Hildegard Knef und Nina Hagen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will ihren Abschied ungewohnt emotional gestalten. Das berichtet der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe. Für den Großen Zapfenstreich der Bundeswehr auf dem Hof des Verteidigungsministeriums hat Merkel als musikalische Einlage "Für mich soll`s rote Rosen regnen" von Hildegard Knef ausgesucht.

Neben dem deutschen Kirchenlied "Großer Gott, wir loben Dich" probt das Stabsmusikkorps der Bundeswehr auch den Song "Du hast den Farbfilm vergessen", mit dem Nina Hagen 1974 in der DDR einen Hit landete. Der Zapfenstreich für Merkel soll wegen der Corona-Bestimmungen am kommenden Donnerstagabend mit rund 200 Gästen im deutlich kleineren Format stattfinden als sonst - eine Absage ist aber auch noch nicht vollkommen ausgeschlossen. Eingeladen sind alle 52 Bundesminister aus ihrer Regierungszeit und andere Wegbegleiter. Der sonst übliche Empfang im Casino des Bendlerblocks findet nicht statt. Die Kanzlerin wird die Zeremonie laut der aktuellen Planung im Sitzen abnehmen und eine kurze Rede halten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, bis 2019 Verteidigungsministerin, wird vermutlich nicht zu Merkels Abschied kommen können: Sie hat an dem Tag Staatschefs zu einem Südamerika-Gipfel eingeladen.



© dts Nachrichtenagentur