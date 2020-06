Merkel verteidigt Konjunkturpaket

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das jüngste 130-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket des Bundesregierung verteidigt. "Wenn wir nichts machen würden, was stünde dann auf dem Spiel? Und dann stünde in der Tat auf dem Spiel, dass wir Millionen mehr Arbeitslose haben", sagte Merkel am Donnerstagabend in der ARD-Sendung "Farbe bekennen". Das sei keine Option.

"Und deshalb handeln wir." Man wisse nicht genau, "wie lange uns diese Pandemie begleitet", weil man nicht wisse, wann ein Impfstoff erfunden ist und wann Arzneimittel vorhanden sind. "Aber wir können viel tun, um die Einflüsse doch auch zu steuern. Und das, was wir für möglich halten, was wir für sinnvoll halten, dafür haben wir uns gestern entschieden." Das Konjunkturpaket sei auch ein Zukunftspaket. "Wir haben ja 50 Milliarden für die Zukunft eingesetzt in diesem Konjunkturpaket als Teil zwei - und mit ganz wichtigen Weichenstellungen für Klima, für Erneuerung der Mobilität. Ob das jetzt Bahn, ob das jetzt Auto ist, Nutzfahrzeuge." Man habe "endlich" nach Wochen die Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht, "Quantencomputing - viele, viele Dinge, die in die Zukunft weisen", sagte die Kanzlerin.



