Merkel spricht mit Putin über Ostukraine

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Mittwoch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert: Im Mittelpunkt des Gesprächs habe die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zur friedlichen Lösung des Konflikts in der Ostukraine gestanden, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Auch weitere internationale Themen wurden demnach besprochen. Unter anderem habe man sich über den Umgang mit dem Waffenembargo gegenüber dem Iran sowie die aktuelle Lage in Libyen ausgetauscht, so Seibert weiter.

Weitere Details des Gesprächs wurden zunächst nicht veröffentlicht.



© dts Nachrichtenagentur